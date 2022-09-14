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Захарова прокомментировала конфликт Байдена и Трампа

Захарова заявила, что США накрыла «диктатура либерализма»
Дональд Трамп и Джо Байден

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: Carlos Barria / Reuters

Соединенные Штаты накрыла «диктатура либерализма». Так официальный представитель МИД России в своем Telegram-канале прокомментировала конфликт между президентом США Джо Байденом и его соперником, бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

Дипломат напомнила, как Байден назвал республиканцев и Трампа экстремистами, а тот в ответ заявил, что Штаты являются военизированным полицейским государством. «Эту систему они защищают поставками оружия на Украину? Эту систему они называют "демократией"? Эту систему считают образцом для подражания? Обратите внимание: и тот и другой сказали об одном и том же, только каждый со своей стороны, — США накрыла диктатура либерализма», — написала она.

Ранее Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа человеком, который представляет угрожающий Америке экстремизм. Американский лидер отметил, что имеет в виду не всех республиканцев, а только сторонников движения Трампа Make America Great Again (MAGA). По мнению политика, MAGA-республиканцы несут угрозу американской демократии.

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Виктория Кондратьева
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