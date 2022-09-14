Предсказано будущее больших ТЦ в России

Эксперт Протопопов: районные ТЦ заберут покупателей у больших комплексов

Районные торговые центры в России могут забрать покупателей у больших комплексов. Такое будущее ТЦ предсказал эксперт рынка коммерческой недвижимости Евгений Протопопов, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам Протопопова, ТЦ районного формата стали популярнее в последние пару лет. Он отметил, что большие комплексы воспринимаются россиянами как магазины выходного, в которых можно провести много времени. Районные центры же, наоборот, лучше подходят для каждодневных покупок. Из-за этого и того, что маленькие ТЦ располагаются ближе к жилым массивам, пандемия и уход западных арендаторов в менее значительной степени отразились на их трафике.

Разрыв между арендными ставками в крупных и небольших комплексах сократился, так как в первых ставки снижаются, а во вторых — повышаются. Окупаемость квадратных метров в двух типах ТЦ также двигается в разных направлениях. В районных она составляет от трех до семи лет, в крупных — более 12 лет.

Инвесторы и девелоперы начали активнее интересоваться маленькими комплексами. «Мы такие проекты строим и видим повышающийся спрос. Объем вложения на квадратный метр сегодня составляет от 50-60 тысяч рублей в регионах, а в Москве больше — около 90 тысяч рублей за квадратный метр. В больших проектах вложения существенно больше за счет более значительных вложений в полезную площадь», — пояснил Протопопов.

В августе Евгений Протопопов заявил, что владельцы российских ТЦ должны выбрать путь развития объектов после ухода иностранных брендов. Комплексы могут остаться в изначальном виде или же поменять концепцию, чтобы адаптироваться под новые реалии.