Россиянка с пятилетним ребенком обварилась кипятком в автобусе

Жительница Пермского края с ребенком обварилась кипятком из-за разрыва шланга в автобусе

Жительница Пермского края с пятилетним ребенком обварились кипятком из-за разрыва шланга в автобусе. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры российского региона.

В ведомстве пояснили, что все произошло во время поездки на рейсовом автобусе «Кудымкар — Кува». По предварительным данным, в салоне общественного транспорта лопнул патрубок системы отопления.

«По итогам проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, качества оказания услуг по перевозке пассажиров», — добавили в прокуратуре.

Медики оказали помощь пострадавшим россиянам.

Ранее в Перми кондуктор выгнала пассажирку из автобуса за не понравившийся ей взгляд. В городском департаменте транспорта заявили, что такое поведение сотрудника недопустимо. Перевозчику направили запрос о принятии мер по отношению к работнице.