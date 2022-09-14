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В США эвакуировали Капитолий

MSN News: сотрудников Капитолия в Вашингтоне эвакуировали из-за сигнала тревоги

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Сотрудников комплекса правительственных зданий эвакуировали из здания Капитолия в Вашингтоне после того, как там сработал звуковой сигнал тревоги. Об этом сообщает MSN News.

Людей призвали сохранять спокойствие и покинуть здание. Причина эвакуации не уточняется. Известно, что в этот день в Конгрессе США проходило заседание Комитета по разведке и встреча «банды восьми» (группа из восьми лидеров конгресса, включая спикера палаты представителей Нэнси Пелоси).

6 января 2021 года состоялся штурм здания Капитолия. Его произвели сторонники экс-президента США Дональда Трампа, не признавшие итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства избрали демократа Джо Байдена. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией. Нападению подверглись 140 сотрудников полиции. Десятки людей были задержаны, пятеро погибли.

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Марина Совина
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