Азербайджан призвал Армению к гуманитарному прекращению огня

МИД Азербайджана призвал Армению к гуманитарному прекращению огня

МИД Азербайджана призывает Армению к гуманитарному прекращению огня, так как «мир может быть обеспечен только путем соблюдения норм международного права». Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Мы призываем Армению воздерживаться от своей деструктивной деятельности и соблюдать гуманитарное прекращение огня», — заявили в азербайджанском МИД.

МИД Азербайджана заявил, что отказ Армении прекратить агрессивные действия свидетельствует о том, что страна заинтересована в обострении ситуации в регионе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван потерял контроль над некоторыми территориями. По его словам, в ходе недавних боев Баку удалось установить контроль над рядом армянских территорий.

Обострение ситуации на границе государств началось поздним вечером 12 сентября. Ереван обвинил Баку в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, однако Азербайджан отверг все обвинения.