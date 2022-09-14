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Азербайджан призвал Армению к гуманитарному прекращению огня

МИД Азербайджана призвал Армению к гуманитарному прекращению огня

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

МИД Азербайджана призывает Армению к гуманитарному прекращению огня, так как «мир может быть обеспечен только путем соблюдения норм международного права». Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Мы призываем Армению воздерживаться от своей деструктивной деятельности и соблюдать гуманитарное прекращение огня», — заявили в азербайджанском МИД.

МИД Азербайджана заявил, что отказ Армении прекратить агрессивные действия свидетельствует о том, что страна заинтересована в обострении ситуации в регионе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван потерял контроль над некоторыми территориями. По его словам, в ходе недавних боев Баку удалось установить контроль над рядом армянских территорий.

Обострение ситуации на границе государств началось поздним вечером 12 сентября. Ереван обвинил Баку в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, однако Азербайджан отверг все обвинения.

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Алина Гончарова
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