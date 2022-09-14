Выявлен новый способ создания замены донорской крови

Nature Cell Biology: стромальные клетки PDGFRA+ использовали для создания клеток крови

Ученые Университета Южного Уэльса в Сиднее выявили новый способ создания эмбриональных стволовых клеток крови, которые могут быть использованы для замены донорской крови. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Cell Biology.

Исследователи изучили механизм, который используется у млекопитающих для создания стволовых клеток крови из клеток, выстилающих кровеносные сосуды, известных как эндотелиальные клетки. Уже было известно, что этот процесс происходит у эмбрионов, у которых эндотелиальные клетки, выстилающие аорту, превращаются в клетки крови.

Оказалось, что клетки, известные как стромальные клетки PDGFRA+, происходящие из мезодермальных клеток, находятся под аортой и вносят вклад в гемогенный (кроветворный) эндотелий. Это открытие поможет разработать методы использования эндотелиальных клеток взрослых млекопитающих в качестве источника крови. Когда эндотелиальные клетки эмбриона или взрослого человека смешивают со стромальными клетками PDGFRA+, полученными из Mesp1, те начинают производить стволовые клетки крови.

Использование собственных клеток пациента для создания стволовых клеток крови может устранить необходимость в переливании донорской крови или трансплантации стволовых клеток.