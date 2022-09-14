Неизвестный застрелил работавшего на предприятии в Чечне гражданина Китая

В Чечне неизвестный застрелил гражданина Китая при его жене и забрал 650 тысяч рублей

В Чечне неизвестный застрелил 51-летнего гражданина Китая, работавшего старшим бригадиром в местной компании «Шелковый путь». Об этом в среду, 14 сентября, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

12 сентября иностранец заключил сделку и продал товар на сумму в 650 тысяч рублей, а заработанные деньги принес домой на окраине станицы Каргалинской.

Ночью в жилье проник незнакомец в маске, одетый в военную форму. Он приказал жене потерпевшего залезть под кровать и стал вымогать деньги у мужа. Когда тот передал всю сумму, злоумышленник убил его. После этого он забрал все камеры видеонаблюдения и вырвал сервер, на котором хранились записи.

Затем неизвестный сел в машину жертвы, доехал на ней до соседнего села и там сжег авто. Сейчас мужчину ищут полицейские.

15 августа сообщалось, что в Томской области уроженцы Ингушетии расстреляли собиравшегося купить у них кедровые орехи китайца.