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Диетолог назвал самый полезный сыр

Диетолог Гинзбург назвал адыгейский сыр самым полезным для здоровья

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал адыгейский сыр самым полезным для здоровья. Его слова приводит «Москва 24».

Специалист отметил, что при выборе сыра стоит обращать внимание на состав продукта. Он сообщил, что кальций и белок делают сыр полезным, а соль и избыток жира, напротив, вредным.

«Самые полезные — те сыры, в которых не слишком много жира и очень мало соли. Наверное, среди имеющихся на рынке это все-таки адыгейский», — сказал диетолог. Он порекомендовал употреблять в день не более 100-150 граммов этого продукта.

Ранее диетолог Маргарита Королева посоветовала есть лук и чеснок для профилактики отравлений из-за некачественного шашлыка или плохо промытого салата. По ее словам, они обеспечивают профилактику воспалительных процессов желудочно-кишечного тракта.

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Марина Совина
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