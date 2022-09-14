Число погибших в результате удара ВСУ по Херсону увеличилось

Экстренные службы Херсона: число погибших в результате удара ВСУ увеличилось до четырех

Количество жертв обстрела одного из микрорайонов Херсона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось с трех до четырех человек. Об этом сообщили в экстренных службах города, пишет ТАСС.

По словам представителя местных экстренных служб, в результате удара украинских военных погибли четыре человека: два взрослых и два ребенка.

Об обстреле микрорайона в Херсоне со стороны ВСУ стало известно вечером 14 сентября. Сообщалось, удар пришелся на проезжую часть, а в соседних домах выбило окна.