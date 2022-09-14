Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Число погибших в результате удара ВСУ по Херсону увеличилось

Экстренные службы Херсона: число погибших в результате удара ВСУ увеличилось до четырех

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Количество жертв обстрела одного из микрорайонов Херсона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось с трех до четырех человек. Об этом сообщили в экстренных службах города, пишет ТАСС.

По словам представителя местных экстренных служб, в результате удара украинских военных погибли четыре человека: два взрослых и два ребенка.

Об обстреле микрорайона в Херсоне со стороны ВСУ стало известно вечером 14 сентября. Сообщалось, удар пришелся на проезжую часть, а в соседних домах выбило окна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о подготовке поездки ООН на место инцидента в СИЗО в Еленовке
В Запорожской области заявили о пресечении попытки ВСУ провести разведку боем
Россиянин предстанет перед судом за зарезанного из мести знакомого и его мать
Путин позитивно оценил сотрудничество с МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Путин посмертно наградил сотрудников посольства России в Кабуле
Следствие предъявило обвинение второму актеру квеста с пострадавшими подростками
Одной стране мира предсказали угрозу демографического кризиса
«Крылья Советов» одержали победу над «Зенитом» в Кубке России
Число погибших в результате удара ВСУ по Херсону увеличилось
Раскрыто предназначение петли на спине рубашек
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.