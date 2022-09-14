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Раскрыто смертельное последствие COVID-19

Journal of Alzheimer's Disease: COVID-19 повышает риск смертельной деменции у пожилых

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Ученые Кейсовского университета Западного резервного района (США) раскрыли, что одним из последствий COVID-19 для пожилых людей является увеличение риска болезни Альцгеймера — смертельного нейродегенеративного заболевания. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Alzheimer's Disease.

В исследовании приняли участие более шести миллионов пациентов в возрасте 65 лет и старше. Оказалось, что вероятность развития болезни Альцгеймера в течение года у пожилых людей, инфицированных COVID-19, на 50-80 процентов выше, чем в контрольной группе. Самый высокий риск наблюдается у женщин старше 85 лет.

Пока что неясно, вызывает ли COVID-19 новое развитие болезни Альцгеймера или ускоряет ее появление. Известно, что одним из факторов болезни являются предшествующие инфекции, вызывающие воспаление. Кроме того, заражение SARS-CoV-2 связано с патологическими процессами в центральной нервной системе, включая воспаление.

По словам авторов, если рост новых диагнозов болезни Альцгеймера сохранится, количество пациентов с болезнью, которая в настоящее время неизлечима, станет значительным и может еще больше истощить существующие ресурсы системы здравоохранения.

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Александр Еникеев
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