Сообщение об испытании вакцины до появления COVID-19 оказалось недостоверным

Сообщение об испытании вакцины за три года до появления COVID-19 оказалось недостоверным

Сообщение об испытании вакцины против COVID-19 за три года до появления вируса оказалось недостоверным.

6 сентября 2022 года на странице Евродепутата от Румынии Кристиана Тэреса в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) появилось его выступление, в котором парламентарий раскритиковал генерального директора Moderna Стефана Банселя и исполнительного вице-президента AstraZeneca Искру Рейч по поводу безопасности и эффективности вакцин и слишком секретных контрактов. В частности, он интересуется, как испытания вакцины Moderna от COVID-19 могли проводиться в 2017, 2018, 2019 году, как это написано в отчете EMA (Европейское Агентство Лекарств).

COVID-19 — это новый вирус. Вспышка заболеваемости вирусом впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. В связи с тем, что вирус распространился по всему миру и была объявлена пандемия, ученые ряда стран приступили к ускоренному созданию вакцины от коронавируса. Некоторые эксперты допускают, что COVID-19 был создан искусственно, в связи с чем может складываться мнение о том, что вакцину начали тестировать еще ранее, чем появился вирус, однако доказательств этого нет. Университет Пастера совместно с Лаосским национальным университетом проверил и доказал версию о природном происхождении коронавируса SARS-CoV-2.

Кроме того, в продемонстрированном депутатом документе большая часть текста недоступна к прочтению. Возможности узнать информацию о вакцине нет.

Официально Moderna объявила о разработке РНК-вакцины против вируса SARS-CoV-2, названной мРНК-1273, только в январе 2020 года. Ее показатели первое время были неутешительными: от активности антител, которая прослеживается только на протяжении полугода, до эффективности против новых штаммов, которая составляла 70 процентов. С 2017 года компания тестировала другие вакцины на платформе мРНК, а договоренности с государствами — это «обычная практика, чтобы защитить интересы всех сторон и двигаться как можно быстрее с производством и поставками в условиях пандемии», отмечал Бансель, отвечая на вопрос Терэса.

Выступление Тэреса не получило широкого охвата в СМИ. Так, на заявление парламентария обратил внимание «Царьград», а также некоторые Telegram-каналы, среди которых Latvijas balzams (660 подписчиков), BEING HUMAN (1474 подписчика), Глобальная перезагрузка (34 тысячи подписчиков) и другие.