Россия обвинила Запад в мировом дефиците нефти

Замминистра энергетики Соркин обвинил Запад в в мировом дефиците нефти

Первый заместитель министра энергетики России Павел Соркин обвинил Запад в мировом дефиците нефти. Он заявил, что действия и санкции западных стран в последние 10 лет помешали потенциальной добыче дополнительных 5-6 миллионов баррелей нефти в сутки, которые сейчас помогли бы преодолеть мировой энергетический кризис. Его слова цитирует ТАСС.

«Если взять действия ряда западных стран и ту санкционную политику, которую они проводят последние 10 лет, то их санкционное давление лишило мир примерно 5-6 миллионов баррелей в сутки дополнительной потенциальной добычи. Я думаю, что все собравшиеся прекрасно понимают, что 5-6 миллионов баррелей добычи в сутки это то, что могло бы легко решить мировые энергетические проблемы, если бы не осознанные действия ряда стран», — заявил Соркин.

Свою вину в создании энергокризиса в мире Россия отрицает. Попытки переложить на Россию ответственность за этот кризис циничны, заявил президент страны Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Он добавил, что Россия по-прежнему готова быть надежным поставщиком энергии.

Ранее сообщалось, что доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в августе упали до минимума с июня 2021 года. В рублевом выражении российский сорт нефти Urals уже продается дешевле, чем год назад, такая ситуация складывается из-за усиления давления западных стран.

Кроме того, в начале сентября министры финансов стран «Большой семерки» договорились об установлении потолка цен на российскую нефть. Его предполагается увязать с эмбарго на морские перевозки российской нефти. В соответствии с шестым пакетом санкций ЕС эмбарго вступает в силу с 5 декабря.