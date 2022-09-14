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Вдова Пьера Нарцисса подралась с его любовницей на вечере памяти певца

Вдова Пьера Нарцисса подралась с его любовницей на вечере, посвященном памяти певца

Кадр: Онлайн журнал «StarHit»

Вдова российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса Валерия Калачева подралась с его любовницей Ксенией Грин на вечере, посвященном памяти певца. Об этом рассказал концертный директор исполнителя Сергей Дворцов, сообщает StarHit.

Инцидент произошел во вторник, 13 сентября. Женщина, ранее заявлявшая об отношениях с артистом, появилась на мероприятии, после чего Калачева предприняла попытку выгнать ее из заведения.

«Под конец мероприятия, в районе 22-23 часов, заявилась Ксения Грин. Как к себе домой! Лера просто вышвырнула ее. Та ушла, начала кому-то звонить. Через 10 минут стала долбиться в заведение, где все проходило. Вышла охрана, мы и гости были в шоке», — рассказал медиаменеджер.

По словам Дворцова, любовница артиста находилась в алкогольном опьянении и начала угрожать вдове певца. Позже словесный конфликт Калачевой и Грин перерос в драку: «Лера стала мутузить Ксению, потому что та провоцировала! Она ее чуть не убила! Все это закончилось нарядом полиции. Валерия написала заявление, Грин тоже — обвинила Леру в нанесении побоев. Вот так прошел вечер памяти Пьера...».

Пьер Нарцисс умер 21 июня в Москве. Исполнитель песен скончался в результате остановки сердца в ходе операции на почках. Сообщалось, что певец страдал от подагры, а также от почечной и сердечной недостаточности. Ему было 45 лет.

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Анастасия Астахова
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