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В Венгрии допустили пересмотр санкционной политики ЕС

МИД Венгрии: ЕС может ослабить экономическое давление на Россию с наступлением холодов

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) может ослабить экономическое давление на Россию с наступлением холодов. Об этом сообщил госсекретарь министерства иностранных дел Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер, сообщает Hirado.ru.

По его словам, санкции вызвали дефицит энергии и взрывной скачок цен в Европе. «Поэтому санкционную политику стоит пересмотреть, потому что если Брюссель, Евросоюз изменят санкционную политику, энергодефицит и высокие цены можно было бы вскорости купировать», — сказал он.

Менцер отметил, что снижение температуры наглядно продемонстрирует ценность топлива и необходимость обеспечить население электричеством. Он добавил, что хранилища в Венгрии «заполнены на 38 процентов относительно потребления» и этого уже сейчас должно хватить на 81 зимний день, сказал он.

12 сентября Еврокомиссия (ЕК) предложила сдержать беспрецедентный рост цен на газ в регионе с помощью введения временного налога на сверхприбыль энергетических компаний. Мера может коснуться нефтяных, газовых, угольных и нефтеперерабатывающих организаций, получивших дополнительные доходы в 2022 году. ЕК считает, что такие компании наживаются на стремительно растущих ценах на энергоресурсы и, согласно задумке, должны сделать «вклад солидарности» в специальный фонд. Средства из него европейские страны смогут потратить на меры по смягчению последствий энергетического кризиса.

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Марина Совина
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