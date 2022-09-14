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ЕК захотела включить коррупцию в санкции ЕС за нарушения прав человека

ЕК захотела включить коррупционные преступления в санкции ЕС за нарушения прав человека

Фото: IMAGO / Dwi Anoraganingrum / Globallookpress.com

Европейская комиссия (ЕК) захотела включить коррупционные преступления в режим санкций Евросоюза против третьих стран за нарушения прав человека. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

По ее словам, ЕС обновит законодательство для усиления борьбы с коррупцией. «Мы также предложим включить коррупцию в режим санкций за нарушения прав человека», — указала она.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сроки действия антироссийских санкций, пообещав продлевать их до тех пор, пока ее экономика «не будет разорвана». «Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения», — настояла глава ЕК.

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Анжелика Бережная
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