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Армения обвинила Азербайджан в обстреле автомобилей ФСБ России

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле автомобилей ФСБ России

Фото: Shutterstock

Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле автомобилей ФСБ России. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Арам Торосян, передает РИА Новости.

По данным Минобороны, транспортные средства ФСБ осуществляли гуманитарную миссию в зоне боевых действий. «Это свидетельствует о том, что, несмотря на заявления, Азербайджан не ставит разницы в выборе цели», — заявил Торосян.

12 сентября Ереван сообщил об обстрелах своих приграничных территорий со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Баку, в свою очередь, подчеркнул, что огонь являлся ответом на провокацию с армянской стороны.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по пункту дислокации пограничных сил ФСБ России в Гегаркунике в Армении. Уточняется, что личный состав в срочном порядке покинул место дислокации.

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Алевтина Запольская
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