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Украина решила взять кредит на закупку газа

Президент Украины подписал закон о закупке газа в кредит на 337 миллионов долларов

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о закупке газа в кредит. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Глава республики подписал законопроект о внесении изменений в закон «О государственном бюджете Украины на 2022 год». В частности, документ предусматривает выделение 12,7 миллиарда гривен (порядка 337 миллионов долларов) на закупку природного газа за счет внешних заимствований.

Ранее сообщалось, что Киев ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США (Eximbank) о получении кредита в 1,5 миллиарда долларов на покупку газа.

До этого депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко заявлял, что Украина не сможет накопить достаточно запасов газа на зиму. По его словам, сейчас в подземных хранилищах находится 13,34 миллиарда кубометров топлива, при этом для успешного прохождения отопительного сезона республике необходимо иметь 19 миллиардов кубометров.

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Алевтина Запольская
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