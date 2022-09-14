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США назвали свою цель в Центральной Азии

Госдеп назвал целью США разъединение экономик России и Центральной Азии

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Целью политики США в Центральной Азии является разъединение экономик стран региона с Россией, заявила заместитель помощника директора агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур, пишет ТАСС.

На слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США она подчеркнула, что американские власти занимаются укреплением взаимосвязанности экономик государств Центральной Азии. Кроме того, Вашингтон пытается стимулировать экономический рост и добивается совместных действий в области борьбы с изменением климата.

«Все эти приоритеты мы считаем критически важными для того, чтобы в конечном счете разъединить экономики стран Центральной Азии с российской экономикой, и это должно быть нашей целью», — назвала она задачи США.

Ранее американский профессор прикладной экономики Стив Ханке рассказал, что Россия понесет издержки от западных санкций, однако они «меркнут» на фоне того, какие последствия ожидают весь остальной мир. Ограничения против Москвы оказались контрпродуктивными, неэффективными и не смогли повлиять на политику России, уточнил эксперт.

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Марина Совина
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