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Врач перечислил способы восстановить севший голос

Отоларинголог Владимир Зайцев: восстановить севший голос можно, если замолчать

Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Восстановить севший голос можно, если замолчать и не нагружать связки, рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Этот и другие способы восстановить голос он перечислил в беседе с изданием «Москва 24».

Зайцев подчеркнул, что под запретом находится и шепот, из-за которого нижняя часть глотки напрягается сильнее всего. «Избегайте холода. Если курите, откажитесь хотя бы на время от вредной привычки. Обязательно соблюдайте диету», — продолжил рекомендации врач. Он отметил, что пища не должна травмировать гортань, поэтому стоит исключить твердое, острое, кислое и горячее.

При этом, как предостерег врач, такие меры помогут справиться лишь с местными симптомами, поэтому стоит диагностировать и лечить настоящую причину пропавшего голоса. Например, продолжил Зайцев, хрипоту могут вызвать различные инфекционные болезни, чаще всего ларингит. «Он сопровождается сухим кашлем и ощущением, что в горле зудит и царапает. Если ларингит перейдет в хроническую форму, может дойти до того, что полноценно восстановить пропавший голос уже не получится», — подытожил Зайцев.

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Александра Лисица
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