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Российский спутник снял красный прилив в Приморье

«Роскосмос»: спутник «Канопус-В» снял красный прилив в Приморье

Фото: Роскосмос

Российский спутник «Канопус-В» снял красный прилив в Приморье. Об этом сообщает «Роскосмос».

«В июле 2022 года у побережья Владивостока, в Амурском заливе, была зафиксирована наибольшая за последние 30 лет концентрация микроводорослей — продуцентов токсинов. Такие явления периодически происходят по всему миру и называются красными приливами, так как цвет воды зачастую меняется», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что результаты мониторинга «подтверждают необходимость контроля концентрации водорослей для предотвращения ухудшения состояния рыбного хозяйства и туризма в Приморском крае».

В августе американская газета The Washington Post написала, что созданный Россией для Ирана на платформе «Канопус-В» спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям» позволяет получать снимки разрешением 1,2 метра и осуществлять наблюдение за территорией Ливана, Сирии и Йемена.

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Иван Потапов
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