Работа важного нефтяного хаба оказалась под угрозой из-за санкций

Bloomberg: санкции ЕС против России могут нарушить работу важного нефтяного хаба в Дании

Работа важного для международной нефтяной торговли перевалочного пункта у берегов Дании оказалась под угрозой из-за санкций Евросоюза (ЕС), которые направлены на снижение доходов России от экспорта углеводородов. Об этом пишет Bloomberg.

Проблема возникла из-за запрета ЕС на предоставление перевозчикам, транспортирующим российскую нефть, лоцманов из европейских компаний и страхования. Эти требования вступят в силу с декабря текущего года для танкеров с сырой нефтью, а в 2023 году будут расширены на нефтепродукты. По информации источников агентства, датские проливы также подпадают под эти требования.

Как указало агентство, датское морское ведомство обязывает суда с нефтью для прохода проливов брать местного лоцмана. Однако Копенгагенская конвенция 1857 года гарантирует свободу прохода и только рекомендует использовать лоцманов. Таким образом, жесткое требование для найма этих специалистов отсутствует. Это подтвердили местному поставщику услуг лоцманов датские власти.

Таким образом, международные перевозчики, провозя российскую нефть, теоретически могут самостоятельно беспрепятственно проходить проливы. Однако без датского лоцмана стоимость страховки может быть чрезмерно высокой. При этом ЕС планирует запретить компаниям внутри союза страховать российские грузы, что создаст проблемы и для международных перевозчиков, и для самих страховщиков, большая часть которых зарегистрирована в Евросоюзе.

В то же время агентство отмечает, что при введении потолка цен на российскую нефть проблемы с ее транзитом будут решены. Лоцманы и страхование будут доступны перевозчикам, если они будут закупать нефть в России по цене не выше установленного лимита. Представители датской стороны также допустили изменение ряда правил ЕС, чтобы лоцманы в любом случае могли проводить суда через проливы.

В начале сентября министры финансов стран «Большой семерки» договорились об установлении потолка цен на российскую нефть. Его предполагается увязать с эмбарго на морские перевозки российской нефти. В соответствии с шестым пакетом санкций ЕС эмбарго вступает в силу с 5 декабря.