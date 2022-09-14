Великобритании удалось замедлить рекордный рост цен

ONS: годовая инфляция в Великобритании замедлилась до 9,9%

В последний месяц лета Великобритании удалось затормозить стремительно разгоняющую инфляцию, которая стала максимальной за последние 40 лет. Годовой рост цен в королевстве замедлился с 10,1 процента в июле до 9,9 процента в августе, сообщает британское Управление национальной статистики (ONS).

Драйверами инфляции в августе стали подорожавшие в стране транспорт (плюс 12,4 процента), продукты питания и безалкогольные напитки (плюс 13,1 процента), и коммунальные услуги. При этом рост стоимости в этих категориях был компенсирован резким снижением стоимости автомобильного топлива, которая в августе упала на 6,8 процента — максимум с апреля 2020 года.

При этом в стране рекордно с 2005 года подорожали различные товары и услуги. В августе инфляция в категории (куда входят потребительские товары, ювелирные изделия, услуги страхования и другие) достигла 4,6 процента. Сильнее всего цены выросли на бытовую технику и товары личной гигиены.

Агентство Reuters отмечает, что данные о росте цен в стране стали неожиданными для аналитиков, поскольку они считали, что инфляция продолжит разгоняться. Опрошенные экономисты издания прогнозировали новый рекорд в 10,2 процента. При этом эксперты все еще уверены в том, что Банку Англии придется ужесточить денежно-кредитную политику. В частности, регулятор может повысить ключевую процентную ставку на следующей неделе после отсрочки, взятой в связи со смертью королевы Елизаветы ll.

Тем не менее, Великобритания по-прежнему борется с самой высокой инфляцией среди семи крупнейших стран мира с развитой экономикой. Ранее эксперты аналитического центра Resolution Foundation (RF) предупредили, что в связи с беспрецедентным ростом цен в 2022-2023 годах реальные доходы британских домохозяйств могут упасть на 10 процентов, что станет максимальным снижением за столетие. При этом общее число людей, которые вынуждены жить в абсолютной бедности, за 2023-2024 годы может составить до 14 миллионов человек.

В то же время в России инфляция в настоящее время находится на уровне 14,3 процента при ключевой процентной ставке в 8 процентов, по данным Центробанка. К концу года результат должен быть на уровне 12 процентов, сказал ранее президент страны Владимир Путин.