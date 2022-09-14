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Иран выразил обеспокоенность обострением конфликта Армении и Азербайджана

Глава МИД Ирана заявил, что граница Ирана и Армении должна остаться неизменной

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Граница Ирана и Армении должна остаться неизменной. Об этом в среду, 14 сентября, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян в беседе с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, его цитирует пресс-служба ведомства.

«Мы считаем границу Ирана и Армении историческим маршрутом коммуникации, и она не должна подвергаться изменениям», — выразил он обеспокоенность обострением конфликта. Министр также подчеркнул важность сохранения территориальной целостности стран.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства подтвердил готовность Тегерана помочь решить проблему мирным путем и заявил, что «регион не может мириться с новой войной».

14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван потерял контроль над некоторыми территориями. По его словам, в ходе недавних боев Баку удалось установить контроль над рядом армянских территорий.

Ранее Пашинян рассказал, что в ходе конфликта Армении и Азербайджана погибли 105 человек. При этом Министерство обороны Армении заявило о крайне обострившейся ситуации на границе.

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Алина Гончарова
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