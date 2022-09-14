В Румынии начались учения НАТО Justice Eagle

Минобороны Румынии заявило о начале учений НАТО Justice Eagle в Смардане

В министерство обороны Румынии заявили, что порядка 700 военнослужащих страны из многонациональной бригады «Юго-Восток» вместе с союзниками из Франции, Нидерландов, Польши, Португалии и США участвуют в военных учениях Justice Eagle, сообщает РИА Новости.

«Около 700 румынских солдат многонациональной бригады "Юго-Восток" ... и союзники из Франции, Нидерландов, Польши, Португалии и Соединенных Штатов Америки, с более чем 80 единицами техники, участвуют в период с 12 по 23 сентября в совместных учениях Justice Eagle 22.II, во второстепенном учебном боевом центре, расположенном в Смардане», — отмечается в заявлении Минобороны Румынии.

В ведомстве объяснили, что целью учений НАТО является увеличение «оперативной совместимости и взаимного доверия между союзниками путем проведения учений с войсками в полевых условиях, а также тактических боевых стрельб».

11 сентября морские учения НАТО начались в Турции. В них принимают участие военнослужащие из 15 стран Североатлантического блока. Учения продлятся до 22 сентября.