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В Северной Корее начали массово закрывать салоны красоты

Полиция КНДР начала массово закрывать салоны красоты из-за пропаганды индивидуализма

Фото: Shutterstock

Полиция КНДР начала массово закрывать салоны красоты в стране с начала августа, сообщает новостной портал Daily NK.

По информации издания, власти Северной Кореи начали борьбу с частными парикмахерскими, считая их незаконным средством зарабатывания денег, который пропагандирует индивидуализм и «антисоциалистическое поведение». В частности, владельцам подобных заведений угрожают штрафами в размере 100 тысяч вон (6726 рублей) и возможным уголовным преследованием.

Отмечается, что таким образом правительство пытается оставить в стране только государственные салоны красоты. Местные жители связывают данное решение с тем, что частные парикмахерские не платят налоги государству, при этом пользуются большим спросом у молодежи, желающей выбрать любую стрижку вопреки списку разрешенных причесок.

«Правительство крадет у людей последние средства к существованию, видя, что государственные заведения, в которых всех стригут под копирку, не могут конкурировать с частными салонами. Власти должны быть благодарны, что жители стараются заработать своим трудом, не прося помощи у всей нации», — высказался в интервью Daily NK анонимный северокореец.

В апреле в Туркменистане женщинам захотели запретить ряд косметологических процедур. Сотрудники правоохранительных органов планировали ввести штрафы за инъекции ботокса, контурную пластику, наращивание ресниц и применение накладных ногтей.

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Майя Пономаренко
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