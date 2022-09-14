Женщина едва не выбросила лотерейный билет с выигрышем в миллион долларов

UPI: в США женщина едва не выбросила лотерейный билет с выигрышем в миллион долларов

Жительница штата Миссури, США, сорвала джекпот, проверив лотерейный билет, от которого она собиралась избавиться. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

По словам женщины, она едва не выбросила билет, пролежавший в машине несколько дней. Американка решила проверить результаты и обнаружила, что выигрыш составил один миллион долларов (60 миллионов рублей).

Победительница была шокирована. Она несколько раз сканировала билет, чтобы убедиться, что действительно выиграла такую крупную сумму. «Я не могла поверить, что это правда», — вспоминает она.

Ранее сообщалось, что 70-летняя жительница штата Мэриленд, США, сорвала джекпот благодаря ошибке при покупке лотерейных билетов. Женщина зашла в магазин, чтобы купить билеты, но случайно перепутала тираж.

