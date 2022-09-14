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Экс-посол Украины уличил немецких политиков в страхе перед Путиным

Экс-посол Украины Мельник заявил, что немецкие политики боятся президента России Путина

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник уличил немецких политиков в страхе перед президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит издание Die Welt.

«Путин знает немецкую душу и умеет с ней хорошо играть. Этот страх — его величайшее оружие, потому что немецкая политика также потерпела неудачу в последние годы и десятилетия», — заявил бывший посол. Он также назвал довольно низкой вероятность применения тактического ядерного оружия, поскольку «политическая цена» этого вопроса довольно высока.

Ранее Мельник возмутился словам главы министерства обороны Германии Кристины Ламбрехт о нехватке в стране оружия для Украины. «Вы это серьезно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера “исчерпаны"? В самом деле?» — написал посол в своих соцсетях.

Из-за резких высказываний и постоянных жалоб Мельника на политику Германии представитель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Леман предложил объявить посла персоной нон грата в ФРГ и как можно скорее выслать его из страны.

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Алевтина Запольская
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