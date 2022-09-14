Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

ВКС России уничтожили две украинские бригады в Запорожье

Минобороны заявило об уничтожении ударами ВКС России двух бригад ВСУ в Запорожье

Фото: РИА Новости

За минувшие сутки Воздушно-космические войска России (ВКС) высокоточными ударами уничтожили две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков журналистам в среду, 14 сентября.

Представитель ведомства уточнил, что были разбиты 65-я механизированная и 68-я пехотно-егерская бригады в районах населенных пунктов Новоселовки и Доброполье.

По сведениям Конашенкова, удалось уничтожить до 70 украинских солдат и пять единиц военной техники противника.

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022

Потери украинской стороны в Харьковской области составили до 150 человек, а также более 10 единиц военной техники, разъяснили в Минобороны.

11 сентября российское ведомство отчиталось о нанесении ударов по ВСУ на харьковском направлении. Тогда в результате ударов была уничтожена военная техника 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, а также 113-й бригады территориальной обороны в районе Новой Водолаги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
ВСУ вновь приступили к штурму Красного Лимана
Минобороны отчиталось о перехвате украинских снарядов HIMARS и «Ольха»
Власти нашли способ пополнять бюджет на 100 миллиардов рублей в год
Под Калининградом отменили празднование Дня города из-за спецоперации на Украине
В российском городе задержали маньяка спустя 12 лет розыска
Сестры начали продавать косметику и заработали миллионы рублей за четыре дня
Лукашенко пообещал не дать замерзнуть Европе
Россиян научат зарабатывать на постах в соцсетях
Озвучена позиция Индии по потолку цен на российскую нефть
Стала известна реакция сотрудников «Комсомольской правды» на смерть главреда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.