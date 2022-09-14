ВКС России уничтожили две украинские бригады в Запорожье

Минобороны заявило об уничтожении ударами ВКС России двух бригад ВСУ в Запорожье

За минувшие сутки Воздушно-космические войска России (ВКС) высокоточными ударами уничтожили две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков журналистам в среду, 14 сентября.

Представитель ведомства уточнил, что были разбиты 65-я механизированная и 68-я пехотно-егерская бригады в районах населенных пунктов Новоселовки и Доброполье.

По сведениям Конашенкова, удалось уничтожить до 70 украинских солдат и пять единиц военной техники противника.

Потери украинской стороны в Харьковской области составили до 150 человек, а также более 10 единиц военной техники, разъяснили в Минобороны.

11 сентября российское ведомство отчиталось о нанесении ударов по ВСУ на харьковском направлении. Тогда в результате ударов была уничтожена военная техника 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, а также 113-й бригады территориальной обороны в районе Новой Водолаги.