Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянин упал с моноколеса на большой скорости и попал на видео

В Тольятти очевидцы сняли на видео падение мужчины с моноколеса на скорости около 60 км/ч

В Тольятти очевидцам удалось снять падение россиянина с моноколеса, на котором он ехал со скоростью около 60 километров в час. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах, снятых из окна автомобиля, видно мужчину, который едет на большой скорости на моноколесе около машины. В один момент он, судя по видео, не справился с управлением и начал падать. Средство передвижения пролетело еще несколько метров, перевернувшись в воздухе.

По данным Telegram-канала, автомобиль двигался со скоростью около 60 километров в час. Состояние пострадавшего на данный момент неизвестно.

Ранее в Уфе водитель Kia во дворе сбил семилетнего ребенка на самокате. На кадрах видно, как мальчик выезжает на дорогу, где на него наезжает авто. От удара ребенка отбрасывает на несколько метров.

Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Снайперы ВСУ обстреляли российских военных на границе с Украиной
Ипотека в США рекордно подорожала
На Украине предложили уволить главу «Нафтогаза»
ЦСКА одержал победу над «Уралом» в Кубке России на последней минуте
В новом обострении Армении и Азербайджана увидели странность
Дизайнер перечислил удешевляющие интерьер спальни ошибки
Российским туристам рекомендовали не посещать приграничные регионы Армении
Бывшего полицейского и сотрудницу ФНС обвинили в получении взятки от коммерсанта
В Херсоне из-за обстрела ВСУ погибли один взрослый и двое детей
Россиянин упал с моноколеса на большой скорости и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.