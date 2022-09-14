Россиянин упал с моноколеса на большой скорости и попал на видео

В Тольятти очевидцы сняли на видео падение мужчины с моноколеса на скорости около 60 км/ч

В Тольятти очевидцам удалось снять падение россиянина с моноколеса, на котором он ехал со скоростью около 60 километров в час. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах, снятых из окна автомобиля, видно мужчину, который едет на большой скорости на моноколесе около машины. В один момент он, судя по видео, не справился с управлением и начал падать. Средство передвижения пролетело еще несколько метров, перевернувшись в воздухе.

По данным Telegram-канала, автомобиль двигался со скоростью около 60 километров в час. Состояние пострадавшего на данный момент неизвестно.

Ранее в Уфе водитель Kia во дворе сбил семилетнего ребенка на самокате. На кадрах видно, как мальчик выезжает на дорогу, где на него наезжает авто. От удара ребенка отбрасывает на несколько метров.