Названо самое популярное зарубежное направление среди россиян в сентябре

«Туту.ру»: зарубежный маршрут Москва — Ереван стал самым популярным у россиян в сентябре

Самым популярным зарубежным направлением среди россиян в сентябре стал маршрут Москва — Ереван. Об этом свидетельствуют данные сервиса поездок «Туту.ру», попавшие в распоряжение «Ленты.ру».

Отмечается, что данный маршрут интересует 7,2 процента отправляющихся за рубеж самостоятельных путешественников. Средняя стоимость авиабилетов составляет 25 тысяч рублей в обе стороны.

Вторым по популярности зарубежным направлением назван маршрут Москва — Баку. Он пользуется спросом у 4,6 процента российских граждан. За билеты туристам придется заплатить около 30 тысяч рублей в обе стороны.

Другими востребованными у россиян странами ближнего зарубежья стали Ташкент, Душанбе, Бишкек, Ош, Худжад и Минск. Более того, в топ-10 зарубежных маршрутов в сентябре вошел Стамбул.

Ранее в августе сообщалось, что самым дешевым направлением для россиян в осеннем сезоне стала Абхазия. Так, за недельную путевку в курортную страну в сентябре туристам придется заплатить примерно 26 тысяч рублей.