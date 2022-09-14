В Госдуме призвали запретить праздничные мероприятия на время спецоперации

Депутат Госдумы Шеремет призвал запретить праздничные мероприятия на время СВО на Украине

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выступил с призывом запретить праздничные мероприятия на время проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщает РИА Новости.

«Морально правильно было бы на время проведения специальной военной операции на Украине отказаться от публичных праздничных мероприятий или вовсе запретить, а все деньги, которые запланированы на их проведение в городах, передать на нужды наших военных, которые на передовой защищают страну и ее мирное будущее», — заявил политик.

Он подчеркнул, что в настоящее время российские военные сражаются не только с украинским национализмом, но также и со стремлением НАТО «поработить Россию», в связи с чем россиянам необходимо сплотиться вокруг вооруженных сил страны.

Ранее глава Советска Калининградской области Григорий Соколовский отменил празднование Дня города 16-18 сентября из-за «напряженной ситуации» в зоне спецоперации на Украине. Он пояснил, что 15 сентября в городе состоятся похороны их земляка, погибшего в зоне действий СВО.