Азербайджан отверг обвинения в обстреле автомобилей ФСБ России

Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в обстреле автомобилей ФСБ РФ в Армении

Министерство обороны Азербайджана отвергает обвинения в обстреле автомобилей ФСБ России в Гегаркунике в Армении. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле автомобилей ФСБ России. Отмечалось, что транспортные средства ФСБ осуществляли гуманитарную миссию в зоне боевых действий.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по пункту дислокации пограничных сил ФСБ РФ в Гегаркунике. Уточнялось, что личный состав в срочном порядке покинул место дислокации.