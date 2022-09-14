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Показано роскошное убранство квартир для постоянной жизни в открытом море

Компания Storyline представила корабль с роскошными квартирами для жизни в открытом море

Изображение: Storylines

Агентство недвижимости Storyline предложило квартиры на круизном лайнере для постоянной жизни в открытом море. Их фотографии показывает Insider.

Согласно материалу, компания представила проект 18-палубного корабля MV Narrative, который планируют запустить в плаванье в начале 2025 года. Отмечается, что 225-метровое судно рассчитано на тысячу пассажиров, которые поселятся в 547 плавучих кондоминиумах. Стоимость жилых помещений варьируется от одного до восьми миллиона долларов (от 59,7 до 477 миллионов рублей).

«Один из этажей наших квартир с роскошным убранством уже распродан», — рассказала вице-президент отдела маркетинга Storyline Кейти Дрю. В частности, их новым владельцам доступны квартиры с дизайнерским ремонтом, которые оснащены мебелью, в том числе кроватями размера king size, а также полностью укомплектованной ванной комнатой и мини-кухней.

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Помимо покупки кондоминиума, каждый клиент будет обязан выплачивать около 2600 долларов (155 тысяч рублей) в месяц за проживание на борту. Таким образом всем постояльцам станут доступны бассейны, боулинг, спортивный зал, услуги медицинского персонала и уборщиц, а также бесплатная еда и напитки в 20 ресторанах и барах.

В мае 2021 года появилась информация о том, что бизнесвумен Оксана Самойлова сняла яхту на Мальдивах за 60 тысяч евро (3,5 миллиона рублей) в неделю. Знаменитость рассказала, что в рамках отдыха на судне предусмотрены путешествия по атоллам с акулами, дельфинами, китами, мантами, а также в стоимость аренды включены ужины и обеды на необитаемых островах.

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Майя Пономаренко
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