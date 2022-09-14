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Москалькова предложила освобождать от наказания смертельно больных осужденных

Москалькова заявила о подготовке законопроекта об освобождении тяжелобольных осужденных

Фото: Андрей Пронин / Globallookpress.com

В России ведется разработка законопроекта об освобождении от наказания смертельно больных осужденных, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на координационном совете уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе. Ее слова приводит ТАСС.

«Подтверждаю нашу инициативу о разработке законопроекта о безусловном освобождении от наказания тяжелобольных. Суд сегодня освобождает 50 процентов — это его усмотрение, они мотивируют тем, что, по мнению судьи, человек еще может совершить преступление, и вообще он не понес ту кару, которую должен был понести», — сказала омбудсмен.

По ее словам, из тяжелобольных нужно определить смертельно больных, для которых будет установлено правило о безусловном освобождении.

Ранее Москалькова предлагала провести амнистию среди осужденных по нетяжким статьям. По ее словам, судимость за преступления небольшой и средней тяжести не дает человеку возможность жить нормальной жизнью, устроиться на работу или взять кредит, и эти проблемы распространяются на всю семью.

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Анастасия Шейкина
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Москалькова предложила освобождать от наказания смертельно больных осужденных
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