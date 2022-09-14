Умерла греческая актриса Ирен Папас

На 97-м году жизни скончалась греческая актриса Ирен Папас

На 97-м году жизни скончалась греческая актриса Ирен Папас. Об этом сообщает телеканал Skai.

В последние годы жизни звезда проживала в деревне, где провела детство, расположенной в греческом городе Коринфе. Сообщается, что за несколько лет до смерти Папас начала страдать от болезни Альцгеймера.

Ирен Папас родилась 3 сентября 1926 года в Греции в семье учителей. В фильмографии Папас насчитывалось более 80 проектов, в том числе «Пушки острова Наварон» (1961) и «Грек Зорба» (1964). В 1997 году Папас приняла участие в двухсерийном телефильме Андрея Кончаловского «Одиссея», где сыграла мать Одиссея Антиклею.

Коллегами по съемочной площадке актрисы являлись разные звезды, в том числе Ив Монтан, Грегори Пек, Марлон Брандо, Энтони Куинн, Джеймс Кэгни и другие.

Во вторник, 13 сентября, стало известно, что на 92-м году жизни скончался французский режиссер Жан-Люк Годар. Близкие кинодеятеля рассказали, что он ушел из жизни с помощью эвтаназии.