На границе Киргизии и Таджикистана снова произошла перестрелка

Погранслужба Киргизии заявила о новой перестрелке на границе с Таджикистаном

На границе Киргизии и Таджикистана снова произошла перестрелка между военнослужащими двух стран. Об этом со ссылкой на погранслужбу киргизского госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы ведомства, в среду, 14 сентября, в 11:00 по московскому времени в местности Как-Сай Баткенского района таджикские пограничники открыли огонь по киргизским военнослужащим заставы «Достук». «Кыргызские пограничники открыли ответный огонь. Перестрелка продолжается», — заявили в ПС ГКНБ.

Утром 14 сентября стало известно о перестрелке между пограничниками двух государств. По версии киргизской стороны, пограничный наряд Киргизии обнаружил пограничный наряд Погранвойск Таджикистана, который «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы». На требования кыргызской стороны покинуть территорию таджикские пограничники открыли огонь, в ответ киргизские пограничники «также применили оружие».

Таджикская сторона, в свою очередь, обвинила киргизских пограничников в необоснованном обстреле с помощью минометов своей погранзаставы.

По данным Telegram-канала «Sputnik Таджикистан», в результате перестрелки один таджикский пограничник погиб, двое ранены.

