Сотню работников резиденции Карла III уведомили об увольнении

Guardian: 100 работников резиденции могут потерять работу после провозглашения Карла III

Сотню представителей персонала резиденции британского короля уведомили о том, что они могут потерять работу после провозглашения Карла III новым монархом. Об этом сообщает газета Guardian.

«После восшествия на престол на прошлой неделе деятельность дома бывшего принца Уэльского... прекратилась... В то время как некоторые увольнения неизбежны, мы в срочном порядке работаем над определением альтернативных ролей для наибольшего числа сотрудников», — заявили в королевской резиденции.

По информации издания, около сотни человек получили уведомления о возможном увольнении. Письма пришли и тем, кто работал в резиденции на протяжении десятилетий. Прислуга, личные секретари, сотрудники финансового отдела и отдела по связям с общественностью были проинформированы 12 сентября во время благодарственного молебна.

«Все просто вне себя, в том числе личные секретари и старшие сотрудники. Все сотрудники работали допоздна каждую ночь с четверга и столкнулись вот с этим. Люди были потрясены», — подчеркнул источник газеты. Однако некоторые представители персонала, которые «оказывают поддержку и дают советы» Карлу III и королеве-консорту Камилле, не будут уволены.

Накануне стало известно, что британский король и его супруга Камилла решили сделать королевской резиденцией лондонский Кларенс-хаус и не будут переезжать в Букингемский дворец — он подвергнется реконструкции до 2027 года.