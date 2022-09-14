Появились подробности о найденной рядом с телами родителей шестилетней россиянке

Найденную в Раменском с телами родителей 6-летнюю девочку хотят отдать под опеку сестре

Шестилетнюю девочку, найденную в квартире в подмосковном Раменском с умершими родителями, планируют передать под опеку старшей сестры. Подробности рассказала уполномоченный по правам ребенка в российском регионе Ксения Мишонова, пишет «Газета.Ru».

Девочка помещена в больницу. Врачи говорят, что она чувствует себя хорошо. Сейчас решается вопрос о ее передаче под опеку старшей сестре. Как только будут урегулированы все юридические вопросы, малышку готовы отдать девушке», — сообщила детский омбудсмен.

Вечером 13 сентября в квартире на улице Десантная были обнаружены трупы 46-летней женщины и 42-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Рядом с ними находилась их шестилетняя дочь. Ее госпитализировали с диагнозом обезвоживание. Сколько именно ребенок просидел в квартире с погибшими — не уточняется.

Семья не состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Следственный комитет (СК) начал проверку.