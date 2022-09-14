Разработано эффективнее предыдущих в 100 раз противогололедное средство

Materials Horizons: создано эффективнее предыдущих в 100 раз противогололедное покрытие

Ученый из Хьюстонского университета создал противогололедное средство, которое эффективнее предыдущих вариантов в 100 раз. Результаты работы представлены в журнале Materials Horizons.

Новую технологию уже протестировали в компании Boeing в условиях эрозионного дождя со скоростью 619 километров в час, и она превзошла современные аэрокосмические покрытия. Принцип работы средства заключается в том, что для отделения любого твердого предмета от поверхности, например льда от крыла самолета, необходимо приложить усилие, которое приведет к образованию трещин на границе разлома. Эти трещины будут увеличиваться до самого отрыва льда. Теперь этот процесс можно контролировать и существенно ускорять. Кроме того, в покрытии совмещается низкая адгезия ко льду и высокая прочность.

Использовать разработку планируют для аэрокосмической сферы, ветроэнергетики и других промышленных и коммерческих предприятий, где обледенение является проблемой.

Ранее стало известно, что российские стратегические подводные ракетоносцы «Борей» и многофункциональные атомные подлодки «Ясень» оснастят новым защитным покрытием, позволяющим снизить гидроакустическую заметность субмарины.