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Разработано эффективнее предыдущих в 100 раз противогололедное средство

Materials Horizons: создано эффективнее предыдущих в 100 раз противогололедное покрытие

Фото: Shutterstock

Ученый из Хьюстонского университета создал противогололедное средство, которое эффективнее предыдущих вариантов в 100 раз. Результаты работы представлены в журнале Materials Horizons.

Новую технологию уже протестировали в компании Boeing в условиях эрозионного дождя со скоростью 619 километров в час, и она превзошла современные аэрокосмические покрытия. Принцип работы средства заключается в том, что для отделения любого твердого предмета от поверхности, например льда от крыла самолета, необходимо приложить усилие, которое приведет к образованию трещин на границе разлома. Эти трещины будут увеличиваться до самого отрыва льда. Теперь этот процесс можно контролировать и существенно ускорять. Кроме того, в покрытии совмещается низкая адгезия ко льду и высокая прочность.

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Елена Апазиди
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