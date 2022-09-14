Глава Роспотребнадзора доложила Путину о ситуации с COVID-19

Попова доложила президенту Путину о росте заболеваемости COVID-19 в 50 городах России

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 50 регионах России. Об этом доложила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным в среду, 14 сентября, передает ТАСС.

Она отметила, что в целом ситуация с COVID-19 в России является управляемой. Россия уходит от новой волны, пришедшей в августе, пояснила главный санитарный врач страны.

Также на встрече с главой государства Попова подчеркнула, что в России не вводят обязательства носить маски.

За минувшие сутки в российских регионах выявили 51 735 случаев коронавируса. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (8610), Санкт-Петербурге (3623) и Самарской области (1777).

До этого инфекционист Николай Малышев предупреждал россиян о росте заболеваемости COVID-19.

Специалист призвал граждан носить маски в местах большого скопления людей, несмотря на то, что обязательного требования сейчас нет.