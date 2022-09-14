Италия назвала возможный потолок цен на газ в ЕС

Министр Чинголани: потолок цен на газ в ЕС должен составлять 60-65% стоимости на хабе TTF

Министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани в эфире телеканала Rai назвал возможный потолок цен на газ в Еврепейском союзе (ЕС). Об этом пишет La Stampa.

По его словам, ситуацию с ценами на газ в Европе можно облегчить, если установить предельную стоимость топлива во всем ЕС в размере 60-65 процентов котировок TTF или подключиться к сжиженному природному газу (СПГ).

«Сейчас мы платим за газ на основе котировки, установленной голландским TTF. Волатильный и в основном спекулятивный рынок, и абсолютно неадекватный по сравнению с Brent или другими. Эти цены определяют не только цену на газ, но и на электроэнергию. <...> Мы платим цены на газ, отопление и электричество, которые не имеют ничего общего с количеством», — заявил министр.

Чинголани считает, что следует установить единый для всего ЕС потолок цен, но при без строгих ограничений. Он назвал это единственным оптимальным решением.

Министр также сообщил о скором выходе указа об «очень низкой» цене на два миллиарда кубометров итальянского газа. «Завтра мы сделаем указ с пакетом из 20 тераватт-часов электроэнергии, которая будет выдаваться по контролируемой цене, следуя списку энергоемких компаний, согласованному с Европой», — сказал он.

13 сентября стало известно, что Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, отказалась от идеи установки потолка цен на российский газ, так как не получила достаточной поддержки со стороны членов блока. Для борьбы с энергокризисом ЕК настаивает на введении налога на «избыточную» прибыль энергетических компаний, а также ограничении доходов производителей электроэнергии, использующих возобновляемые источники энергии.

