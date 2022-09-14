Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Италия назвала возможный потолок цен на газ в ЕС

Министр Чинголани: потолок цен на газ в ЕС должен составлять 60-65% стоимости на хабе TTF
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Министр по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани в эфире телеканала Rai назвал возможный потолок цен на газ в Еврепейском союзе (ЕС). Об этом пишет La Stampa.

По его словам, ситуацию с ценами на газ в Европе можно облегчить, если установить предельную стоимость топлива во всем ЕС в размере 60-65 процентов котировок TTF или подключиться к сжиженному природному газу (СПГ).

«Сейчас мы платим за газ на основе котировки, установленной голландским TTF. Волатильный и в основном спекулятивный рынок, и абсолютно неадекватный по сравнению с Brent или другими. Эти цены определяют не только цену на газ, но и на электроэнергию. <...> Мы платим цены на газ, отопление и электричество, которые не имеют ничего общего с количеством», — заявил министр.

Чинголани считает, что следует установить единый для всего ЕС потолок цен, но при без строгих ограничений. Он назвал это единственным оптимальным решением.

Министр также сообщил о скором выходе указа об «очень низкой» цене на два миллиарда кубометров итальянского газа. «Завтра мы сделаем указ с пакетом из 20 тераватт-часов электроэнергии, которая будет выдаваться по контролируемой цене, следуя списку энергоемких компаний, согласованному с Европой», — сказал он.

13 сентября стало известно, что Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, отказалась от идеи установки потолка цен на российский газ, так как не получила достаточной поддержки со стороны членов блока. Для борьбы с энергокризисом ЕК настаивает на введении налога на «избыточную» прибыль энергетических компаний, а также ограничении доходов производителей электроэнергии, использующих возобновляемые источники энергии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ОДКБ решила отправить миссию в Армению
Россияне стали больше покупать противоковидные лекарства
Украину сочли хронически несостоятельным государством
Раскрыт способ повысить когнитивные способности
Балканы попросили Эрдогана обсудить с Путиным поставки газа
В Херсоне произошло более пяти взрывов
Названы самые опасные для россиян курорты
Оценены запасы газа в Европе
Россия назвала цель Евросоюза в Закавказье
Италия назвала возможный потолок цен на газ в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.