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В Турции на курорте вспыхнул лесной пожар

TRT Haber: в турецкой курортной Мугле вспыхнул сильный лесной пожар
СюжетЛесные пожары:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В турецком курортном городе Мугле, в районе Ула вспыхнул сильный лесной пожар. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По информации вещателя, огонь, который разрастается под воздействием ветра, угрожает некоторым населенным пунктам. «В борьбе с пожаром участвуют 31 наземная машина, 19 машин для подачи воды, 23 наземные команды, пять бульдозеров и около 100 работников лесного хозяйства регионального управления лесного хозяйства Муглы, а также пожарные бригады муниципалитетов», — отмечают авторы.

5 июля лесной пожар вспыхнул в турецком курортном городе Анталья на территории под канатной дорогой на высоте 605 метров в районе Коньяалты. Причины пожара не установлены.

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Юлия Мискевич
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