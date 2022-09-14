Нападение троих мужчин на пассажира в московском метро попало на видео

В Москве трое мужчин напали на пассажира на станции «Выхино» и отобрали у него телефон

Нападение троих мужчин на 25-летнего пассажира на станции «Выхино» московского метро попало на видео. Запись в среду, 14 сентября, опубликовал НТВ.

На кадрах видно, как сообщники группой подходят к пострадавшему, один из них хватает его за ноги и бросает на пол. После этого злоумышленники, удерживая молодого человека, достали из его карманов телефон и деньги.

Позднее сотрудники МВД задержали двоих подозреваемых в центре Москвы, ими оказались приезжие 19 и 29 лет. Третьего фигуранта сейчас ищут. Правоохранители возбудили дело. Известно, что ущерб от действий нападавших составил 30 тысяч рублей.

18 февраля сообщалось, что мигрант избил двоих полицейских в московском метро.