Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Принцесса Анна рассказала о последнем дне жизни королевы Елизаветы II

Принцесса Анна рассказала о последних сутках жизни Елизаветы II и поблагодарила скорбящих
Принцесса Анна

Принцесса Анна. Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Принцесса Анна рассказала о том, что провела со своей матерью, королевой Великобритании Елизаветой II, последний день ее жизни. Ее заявление опубликовано на официальном сайте британской королевской семьи.

Единственная дочь королевы сказала, что была счастлива разделить с матерью последние сутки ее жизни. Она также поблагодарила всех, кто скорбит по умершей королеве. «Стать свидетелями любви и уважения, которые столь многие проявляют в эти дни, одновременно наполняет смирением и воодушевляет. У всех нас останутся уникальные воспоминания. Я благодарю всех и каждого, кто разделяет наше чувство утраты», — добавила она.

Материалы по теме:
Любовницы, скандалы и миллионы бен Ладена: почему Карл III рискует стать самым нелюбимым королем Великобритании?
Любовницы, скандалы и миллионы бен Ладена:почему Карл III рискует стать самым нелюбимым королем Великобритании?
Сегодня
Умерла королева Великобритании Елизавета II. Какими успехами и ошибками запомнилось ее 70-летнее правление
Умерла королева Великобритании Елизавета II.Какими успехами и ошибками запомнилось ее 70-летнее правление
8 сентября 2022
Новый король Великобритании — Карл III. Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
Новый король Великобритании — Карл III.Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
9 сентября 2022

Принцесса Анна поблагодарила британцев, поддержавших нового короля Карла III. Заявление было опубликовано в социальной сети под фотографией, на которой она запечатлена вместе с матерью в Виндзорском замке. Пользователей тронули слова принцессы Анны. Они также поблагодарили дочь покойной Елизаветы II за искренние и теплые слова. Помимо этого, пользователи выразили соболезнования утрате королевской семьи.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет. Похороны британской королевы состоятся 19 сентября в Лондоне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
ВСУ вновь приступили к штурму Красного Лимана
Минобороны отчиталось о перехвате украинских снарядов HIMARS и «Ольха»
Власти нашли способ пополнять бюджет на 100 миллиардов рублей в год
Под Калининградом отменили празднование Дня города из-за спецоперации на Украине
В российском городе задержали маньяка спустя 12 лет розыска
Сестры начали продавать косметику и заработали миллионы рублей за четыре дня
Лукашенко пообещал не дать замерзнуть Европе
Россиян научат зарабатывать на постах в соцсетях
Озвучена позиция Индии по потолку цен на российскую нефть
Стала известна реакция сотрудников «Комсомольской правды» на смерть главреда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.