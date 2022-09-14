Принцесса Анна рассказала о последнем дне жизни королевы Елизаветы II

Принцесса Анна рассказала о последних сутках жизни Елизаветы II и поблагодарила скорбящих

Принцесса Анна рассказала о том, что провела со своей матерью, королевой Великобритании Елизаветой II, последний день ее жизни. Ее заявление опубликовано на официальном сайте британской королевской семьи.

Единственная дочь королевы сказала, что была счастлива разделить с матерью последние сутки ее жизни. Она также поблагодарила всех, кто скорбит по умершей королеве. «Стать свидетелями любви и уважения, которые столь многие проявляют в эти дни, одновременно наполняет смирением и воодушевляет. У всех нас останутся уникальные воспоминания. Я благодарю всех и каждого, кто разделяет наше чувство утраты», — добавила она.

Принцесса Анна поблагодарила британцев, поддержавших нового короля Карла III. Заявление было опубликовано в социальной сети под фотографией, на которой она запечатлена вместе с матерью в Виндзорском замке. Пользователей тронули слова принцессы Анны. Они также поблагодарили дочь покойной Елизаветы II за искренние и теплые слова. Помимо этого, пользователи выразили соболезнования утрате королевской семьи.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет. Похороны британской королевы состоятся 19 сентября в Лондоне.