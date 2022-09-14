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Суд ликвидировал Профсоюз журналистов и работников СМИ

Мосгорсуд ликвидировал Профсоюз журналистов и работников СМИ по иску прокуратуры

Фото: АГН «Москва»

Мосгорсуд по иску прокуратуры ликвидировал Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации, передает РИА Новости.

Отмечается, что исковые требования ведомства были удовлетворены. Также стало известно, что в начале августа Таганский суд столицы оштрафовал организацию по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию Вооруженных сил России на сумму 500 тысяч рублей.

11 июля Московская прокуратура потребовала ликвидировать Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации. С иском в суд обратился прокурор города Москва Денис Попов.

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Марина Совина
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