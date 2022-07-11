Московская прокуратура потребовала ликвидировать Профсоюз журналистов и работников СМИ

Московская прокуратура потребовала ликвидировать Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации. Об этом ТАСС сообщили в Мосгорсуде.

С иском в суд обратился прокурор города Москва Денис Попов. Предварительное заседание по этому вопросу назначено на 14:00 13 июля.

Отмечается, что в мае в отношении Профсоюза журналистов и работников СМИ прокуратурой была проведена проверка с изучением финансовой части, отчетности, информации о мероприятиях, сведений о выступлениях представителей организации.

Ранее стало известно, что журналист и бывший издатель «Медузы» (внесено Минюстом России в список СМИ-иноагентов) Илья Красильщик был объявлен в розыск. Он разыскивается по уголовной статье.