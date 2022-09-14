В Крыму начали проверку из-за танцев на свадьбе под гимн запрещенного «Азова»

В Бахчисарае начали проверку из-за танцев на свадьбе под гимн запрещенного «Азова»

В Крыму правоохранители начали проверку после публикации в соцсетях видеозаписи со свадьбы в Бахчисарае, на которой гости танцуют под гимн полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера республики Михаила Назарова.

По его словам, по результатам первых проверочных мероприятий уже составлены четыре протокола об административных правонарушениях. Материалы в отношении четырех граждан направлены в суд для рассмотрения по существу. При этом Назаров допустил, что это не окончательный список лиц, которые понесут ответственность.

Ранее заместитель главы администрации Бахчисарая Арсен Аблаев сообщил, что ресторан, где гости исполняли украинскую песню, закрыли на время проверок.

По данным Telegram-канала SOTA, диджей во время свадьбы в ресторане «Арпат» поставил украинскую песню «Червона калина».

12 сентября глава Крыма Сергей Аксенов призвал найти и наказать поющих украинские песни на полуострове. Он пригрозил уголовным преследованием, увольнением и закрытием бизнеса в Крыму тем, кто выкрикивает «проукраинские» лозунги и поет такие песни.