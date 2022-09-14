Участников свадьбы арестовали и оштрафовали за гимн запрещенного «Азова»

В Крыму суд арестовал и оштрафовал участников свадьбы за гимн запрещенного «Азова»

В Крыму начали проверку из-за танцев на свадьбе под гимн запрещенного «Азова»

Начало событий в новости В Крыму начали проверку из-за танцев на свадьбе под гимн запрещенного «Азова»

Бахчисарайский районный суд Республики Крым привлек к административной ответственности организаторов и участников свадьбы, на которой были танцы под гимн полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Шестерым подсудимым назначены различные виды наказания: штрафы в 50 тысяч рублей и административные аресты на срок от пяти до 15 суток. Они признаны виновными в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») и 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил России») КоАП.

Суд установил, что 10 сентября в банкетном зале «Арпат» в Бахчисарае праздновалась свадьба, гости которой танцевали под запрещенные песни.

Ранее стало известно о закрытии ресторана. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал найти и наказать поющих националистические песни на полуострове. Он пригрозил уголовным преследованием, увольнением и закрытием бизнеса в Крыму тем, кто выкрикивает проукраинские лозунги и поет такие песни.