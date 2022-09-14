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На Урале нашли поджигавших листья и ботву на Вечном огне подростков

На Урале установили личности поджигавших листья и ботву на Вечном огне четырех подростков

Фото: Shutterstock

В Каменске-Уральском прокуратура после проверки установила личности четверых подростков, осквернивших символ воинской славы. Об этом в среду, 14 сентября, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловского области.

Ими оказались 11-летний, 14-летний, 15-летний и 16-летний школьники. 13 сентября, находясь на Мемориале Уральским алюминщикам, павшим в боях с гитлеровцами в 1941-1945 годах, подростки поставили самокат на Вечный огонь, после чего разложили на нем листья и ботву и начали поджигать ее, снимая происходящее на видео.

«Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики на предмет полноты и достаточности мер, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — добавили в надзорном ведомстве.

16 июня сообщалось, что вандалы пожарили курицу на Вечном огне в Калининграде.

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Елизавета Новикова
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