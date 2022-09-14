В Белгородской области опровергли сообщения об обстреле погранпункта

Глава Шебекино в Белгородской области опроверг информацию об обстреле погранпункта

Информация о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пограничный пункт Шебекино в Белгородской области, не соответствует действительности. Об этом сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов на своей странице во «ВКонтакте».

«Информация, распространяющаяся в социальных сетях об обстреле пограничного пункта не соответствует действительности», — написал он опровержение.

Жданов призвал жителей доверять информации только из официальных источников.

В среду, 14 сентября, белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ ведут обстрел села Красный Хутор. В результате атаки Украины есть разрушения, из населенного пункта вывозят местных жителей на безопасное расстояние.

В Белгородской области до 22 сентября продлен высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что «желтый» уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.